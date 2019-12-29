В Омске мужчина пытается заработать на продаже снега с собственного двора





На жалобы отреагировал житель Омска, который решил продавать нуждающимся снег по выгодной цене. Такая идея возникла спонтанно из-за рассказов друзей, которые переехали в Сочи и Краснодар. Они привыкли к снежным зимам, а теплая погода им оказалась некомфортна. В итоге предприимчивый россиянин разместил объявление о продаже снега. Однако он не смог разработать схему доставки этого необычного товара, чтобы он не растаял по пути, о чем придется позаботиться покупателю. Он просит за кубометр снега 1000 рублей, отметив, что пока желающих не нашлось.Ранее гражданин размещал объявление о продаже уличного голубя за 500 рублей и рисунка под названием “Дождик” авторства собственных детей за 10 тыс. рублей. Мужчине важен не только вероятный заработок, но и реакция публики, поскольку он давно стал известным в Сети.