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В Омске мужчина пытается заработать на продаже снега с собственного двора

Житель Омска пытается заработать на продаже снега с собственного двора. Россияне из теплых регионов жалуются в социальных сетях на отсутствие осадков этой зимой, из-за чего у них нет новогоднего настроения.

На жалобы отреагировал житель Омска, который решил продавать нуждающимся снег по выгодной цене. Такая идея возникла спонтанно из-за рассказов друзей, которые переехали в Сочи и Краснодар. Они привыкли к снежным зимам, а теплая погода им оказалась некомфортна. В итоге предприимчивый россиянин разместил объявление о продаже снега. Однако он не смог разработать схему доставки этого необычного товара, чтобы он не растаял по пути, о чем придется позаботиться покупателю. Он просит за кубометр снега 1000 рублей, отметив, что пока желающих не нашлось.

Ранее гражданин размещал объявление о продаже уличного голубя за 500 рублей и рисунка под названием “Дождик” авторства собственных детей за 10 тыс. рублей. Мужчине важен не только вероятный заработок, но и реакция публики, поскольку он давно стал известным в Сети.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:45

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