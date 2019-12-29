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В Москве прощаются с Галиной Волчек

В Москве началось прощание с легендарным советским и российским режиссером, актрисой и руководителем театра «Современник» Галиной Волчек. Из-за большого ажиотажа было принято решение продлить мероприятие на несколько часов.
В Москве прощаются с Галиной Волчек

Возле театра «Современник» собралось множество обычных людей, желающих проститься с Галиной Волчек. Гроб с телом артистки установлен посреди сцены, рядом с ним находятся множество венков и цветов. Там же расположились родные скончавшейся знаменитости. На экранах показывают знаковые фотографии артистки, сделанные в разные годы ее жизни и творчества. На фоне играет тихая музыка.

Прощание с Галиной Волчек продлится до 12:30, после чего ее похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы. Могила знаменитости расположится рядом с захоронением режиссера Марка Захарова. При этом возле «Современника» до сих пор множество людей, желающих проститься с прославленным худруком театра. Именно поэтому возможен еще один перенос по времени, так как ажиотаж оказался более серьезным, чем предполагалось ранее.

Проститься с Галиной Волчек пришли не только обычные люди, но и ее прославленные коллеги. В стенах «Современника» уже удалось заметить Михаила Ефремова, Ингеборгу Дапкунайте и Сергея Гармаша. Многие другие звезды также приехали провести легендарную звезду, бессменного худрука театра в последний путь.

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Культура / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:27

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