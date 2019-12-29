В Москве прощаются с Галиной Волчек





Возле театра «Современник» собралось множество обычных людей, желающих проститься с Галиной Волчек. Гроб с телом артистки установлен посреди сцены, рядом с ним находятся множество венков и цветов. Там же расположились родные скончавшейся знаменитости. На экранах показывают знаковые фотографии артистки, сделанные в разные годы ее жизни и творчества. На фоне играет тихая музыка.Прощание с Галиной Волчек продлится до 12:30, после чего ее похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы. Могила знаменитости расположится рядом с захоронением режиссера Марка Захарова. При этом возле «Современника» до сих пор множество людей, желающих проститься с прославленным худруком театра. Именно поэтому возможен еще один перенос по времени, так как ажиотаж оказался более серьезным, чем предполагалось ранее.Проститься с Галиной Волчек пришли не только обычные люди, но и ее прославленные коллеги. В стенах «Современника» уже удалось заметить Михаила Ефремова, Ингеборгу Дапкунайте и Сергея Гармаша. Многие другие звезды также приехали провести легендарную звезду, бессменного худрука театра в последний путь.