Врачи посоветовали жителям России устроить разгрузочный день после Нового года
Бурное застолье во время встречи Нового года способно нанести сильный удар по организму. Поэтому врачи посоветовали жителям России устроить разгрузочный день после праздников.
Представитель Министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян сообщил о важности восстановления привычного рациона после новогоднего стола. По словам медика, разгрузочный день и повышенная физическая активность улучшат самочувствие и уменьшат негативное воздействие от обилия вредной пищи. В то же время россиянам не рекомендуется заниматься интенсивным спортом, ограничившись лишь плаванием в бассейне или прогулкой на свежем воздухе.
Главным советом перед празднованием Нового года врачи называют прием плотного завтрака. Многие соотечественники воздерживаются от еды на протяжении дня, что впоследствии становится крайне вредным из-за переедания вечером. Лучше всего делать небольшие перекусы и в ночь на 1 января отдавать предпочтение овощам с фруктами вместо жирных мясных блюд. Таким образом можно уберечь себя от "тяжелого утра", хорошо знакомого множеству жителей России.
Представитель Министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян сообщил о важности восстановления привычного рациона после новогоднего стола. По словам медика, разгрузочный день и повышенная физическая активность улучшат самочувствие и уменьшат негативное воздействие от обилия вредной пищи. В то же время россиянам не рекомендуется заниматься интенсивным спортом, ограничившись лишь плаванием в бассейне или прогулкой на свежем воздухе.
Главным советом перед празднованием Нового года врачи называют прием плотного завтрака. Многие соотечественники воздерживаются от еды на протяжении дня, что впоследствии становится крайне вредным из-за переедания вечером. Лучше всего делать небольшие перекусы и в ночь на 1 января отдавать предпочтение овощам с фруктами вместо жирных мясных блюд. Таким образом можно уберечь себя от "тяжелого утра", хорошо знакомого множеству жителей России.
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:34