Врачи посоветовали жителям России устроить разгрузочный день после Нового года





Представитель Министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян сообщил о важности восстановления привычного рациона после новогоднего стола. По словам медика, разгрузочный день и повышенная физическая активность улучшат самочувствие и уменьшат негативное воздействие от обилия вредной пищи. В то же время россиянам не рекомендуется заниматься интенсивным спортом, ограничившись лишь плаванием в бассейне или прогулкой на свежем воздухе.Главным советом перед празднованием Нового года врачи называют прием плотного завтрака. Многие соотечественники воздерживаются от еды на протяжении дня, что впоследствии становится крайне вредным из-за переедания вечером. Лучше всего делать небольшие перекусы и в ночь на 1 января отдавать предпочтение овощам с фруктами вместо жирных мясных блюд. Таким образом можно уберечь себя от "тяжелого утра", хорошо знакомого множеству жителей России.