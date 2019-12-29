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Девятилетнаяя дочь Алексея Макарова Варвара не хочет общаться с отцом

Девятилетняя дочь актера Алексея Макарова отказывается от общения с отцом. Бывшая возлюбленная знаменитости Виктория Богатырева обвинила его в нежелании уделять должное внимание своей наследнице Варваре.

По словам Богатыревой, Макаров с мая не выходил на связь и не платил алименты на содержание девятилетней Варвары. Также появилась информация, что артист перестал общаться с дочерью, на что она сначала реагировала болезненно, а потом и сама проявила нежелание общаться с отцом. Мать ребенка надеется, что кризис миновал. Как известно, раньше Макаров заботился о семье, например, снял бывшей избраннице и дочери квартиру рядом со школой. Сейчас же он занят на работе и полностью посвящает время новым отношениям.

После известия о том, что дочь отдалилась от него, Макаров стал чаще звонить ей и приглашать на прогулки, но она отказывается, как сообщает ее мать. Также Богатырева рассказала, что получила часть алиментов.

Режиссер Егор Кончаловский отметил, подобные действия со стороны актера являются издержками профессии, поскольку большинство из них непостоянны и имеют нестабильные эмоции, передает StarHit.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:21

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