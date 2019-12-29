Дочь Дмитрия Иванова Анастасия назвала причиной развода ее отца с Лолитой частые гастроли





В программе «Звезды сошлись» обсуждалась тема недавнего развода Лолиты. В студии присутствовала сама артистка, а также дочь Дмитрия Иванова, бывшего супруга знаменитости. Наследница спортсмена рассказала свою версию случившегося. Сначала она получила звонок от самой артистки, и они проговорили полтора часа. В тот момент Анастасия встала на сторону исполнительницы и посчитала, что ее отец поступает неправильно.Потом дочь позвонила самому Дмитрию Иванову и поговорила с ним. После этого разговора Анастасия поняла, в этой ситуации виноватых нет, так как у обоих супругов - своя правда. Бывший муж Милявской был недоволен постоянными гастролями знаменитости. Из-за этого он стал больше времени уделять работе, чтобы не чувствовать себя одиноким, однако это нанесло их отношениям сильный удар. В итоге супруги приняли решение, что им лучше развестись.Также дочь Дмитрия Иванова опровергла слова Лолиты о том, что певица, уходя от мужа, оставила ему конверт с 5 тысячами евро. При этом Анастасия отметила, исполнительница действительно предлагала ей помощь и даже хотела купить квартиру для нее, однако та отказалась.