В США разработали робота-кота с поведением настоящего питомца





Вполне возможно, что многие слышали о недавно вышедшей роботизированной собаке Aibo от компании Sony. Для любителей кошек тоже решили создать "пушистого" любимца. Разработанный китайской компанией Elephant Robotics, MarsCat самостоятельно перемещается по дому своего владельца, используя 16 моторизованных соединений. Наряду с простой прогулкой, "робокот" также будет случайным образом выполнять такие действия, как игра, сон и даже захоронение воображаемых отходов в кошачьем лотке. Встроенные электронные компоненты включают в себя установленную на носу камеру, чувствительный лазерный сенсор, микрофон, динамик, шесть емкостных датчиков и микропроцессор Raspberry Pi. Используя их, машина может распознавать объекты и избегать препятствий, реагируя на несколько голосовых команд.Фактически, каждый MarsCat развивает собственный характер, основанный на взаимодействии с ним с течением времени. Например, чем чаще пользователь разговаривает с роботом, тем чаще он будет мяукать на них. В общем и целом, личность кота-робота будет варьироваться между шестью чертами: восторженный, отчужденный, энергичный, ленивый, социальный и застенчивый. Его заряда хватает на период работы от 2 до 5 часов в зависимости от видов активности. Разработка нового продукта в настоящее время финансируется краудфандингом Kickstarter, а его стоимость оценивается в 1300 долларов США.