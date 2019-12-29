Врач Надежда Фомина назвала полезную замену картошке и колбасе в салате "Оливье"





В “Оливье” отличной альтернативой привычной колбасы послужит отварное нежирное мясо, например, курица, индюшатина или крольчатина. Картошку частично можно заменить посредством свежих зеленых яблок, а вместо магазинного майонеза эксперты призывают добавить домашний. Это уменьшит калорийность салата, а также нейтрализует негативное влияние без ущерба для вкуса.В Минздраве отметили, что праздничные бутерброды тоже можно сделать более здоровыми, заменив масло приготовленным в блендере муссом из авокадо. Горячие блюда желательно запекать в духовке, избегая жарки, а мясо и рыбу следует доводить до готовности вместе с овощным гарниром в фольге. Эксперты напоминают, что даже в запеченном виде кожа птицы остается калорийной.При желании подавать сладкое следует выбирать рецепты, которые предусматривают добавление меньшего количества жиров в виде масла и маргарина. Врач-терапевт предостерегает от сладкой газировки, а также советует есть квашеные овощи, способствующие усвоению жирной пищи.