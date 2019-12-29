Названы 10 актрис, получивших титул «Королевы крика»





Первая их них – Дженнифер Лав Хьюитт. Актриса получила титул «Королевы крика» после съемок в фильме ужасов «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Кристина Риччи имеет нетипичную внешность, поэтому она отлично подошла для роли в «Сонной лощине». В этом фильме актрисе удалось вдоволь накричаться. Макарена Гомес снялась в фильме ужасов «Дагон», это была ее дебютная роль, но она отлично с ней справилась.Следующая «Королева крика» – это Наоми Уоттс. Актриса сыграла в картинах «Звонок» и «Лифт», где ее героиня много кричала. Некоторых, возможно, это удивит, но Мэри Элизабет Уинстэд успела сняться во многих фильмах ужасов, где продемонстрировала свое мастерство. Шоуни Смит - известная телеведущая, но в начале карьеры она сыграла роль в фильме «Пила». Сара Мишель Геллар стала знаменитой благодаря сериалу «Баффи – истребительная вампиров», где ей довелось накричаться вволю.Кейт Бекинсейл тоже получила титул «Королевы крика». Свое мастерство в этом вопросе она продемонстрировала во франшизе «Другой мир». Даниэль Харрис снялась во многих фильмах ужасов, поэтому зрители не раз слышали ее крик. И закрывает данный список Нив Кэмпбелл, которая стала известной благодаря картине с говорящим названием – «Крик».