АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Мальчики-подростки агрессивно относятся к девушкам из-за влияния…
EUR 69.03 USD 62.03
Курс валют на 28.12.2019

Названы 10 актрис, получивших титул «Королевы крика»

Актерское мастерство включает в себя много разных аспектов, однако немногие знают о том, что важное умение актера – уметь громко и правдоподобно кричать. Эксперты назвали 10 актрис, получивших в Голливуде титул «Королевы крика».
Названы 10 актрис, получивших титул «Королевы крика»

Первая их них – Дженнифер Лав Хьюитт. Актриса получила титул «Королевы крика» после съемок в фильме ужасов «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Кристина Риччи имеет нетипичную внешность, поэтому она отлично подошла для роли в «Сонной лощине». В этом фильме актрисе удалось вдоволь накричаться. Макарена Гомес снялась в фильме ужасов «Дагон», это была ее дебютная роль, но она отлично с ней справилась.

Следующая «Королева крика» – это Наоми Уоттс. Актриса сыграла в картинах «Звонок» и «Лифт», где ее героиня много кричала. Некоторых, возможно, это удивит, но Мэри Элизабет Уинстэд успела сняться во многих фильмах ужасов, где продемонстрировала свое мастерство. Шоуни Смит - известная телеведущая, но в начале карьеры она сыграла роль в фильме «Пила». Сара Мишель Геллар стала знаменитой благодаря сериалу «Баффи – истребительная вампиров», где ей довелось накричаться вволю.

Кейт Бекинсейл тоже получила титул «Королевы крика». Свое мастерство в этом вопросе она продемонстрировала во франшизе «Другой мир». Даниэль Харрис снялась во многих фильмах ужасов, поэтому зрители не раз слышали ее крик. И закрывает данный список Нив Кэмпбелл, которая стала известной благодаря картине с говорящим названием – «Крик».

+Дзен +Яндекс новости
Культура / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появилась поминутная хронология авиакатастрофы в…
В России начались продажи необычного китайского флагмана Nubia…
Российские звезды рассказали, как отпразднуют Новый…
Сын покойной Галины Волчек решил похоронить мать рядом с изменившим ей мужем Евгением…
«Держитесь!»: У Юлии Пересильд в преддверии Нового года «нервы на…
В Омске мужчина пытается заработать на продаже снега с собственного…
Врачи посоветовали жителям России устроить разгрузочный день после Нового…
В Москве прощаются с Галиной…
Девятилетнаяя дочь Алексея Макарова Варвара не хочет общаться с…
Дочь Дмитрия Иванова Анастасия назвала причиной развода ее отца с Лолитой частые…
Названы 10 актрис, получивших титул «Королевы…
В США разработали робота-кота с поведением настоящего…
Врач Надежда Фомина назвала полезную замену картошке и колбасе в салате…
В Сети появились новые изображения Hyundai Tucson передового…
"Хотела похудеть": Елена Малышева в течение 10 лет загадывала на Новый год одно…
Виталина Цымбалюк-Романовская высмеяла Прохора Шаляпина, напомнив «еврейский анекдот про…
Андрей Разин назвал программу Андрея Малахова “проститутской” за эфир с Юрием…
Роспотребнадзор рассказал, как вернуть все деньги при возврате…
Сын Маргариты Тереховой: «Михаил Боярский становился перед мамой на…
Переодетый во фрейлину Игорь Верник повеселил женщин в очереди в…
Юлия Савичева ссорится со свекровью из-за привычки выкидывать старые вещи под Новый…
Эксперт Ирина Потороко рассказала, какие продукты нельзя подавать к новогоднему…
В гостинице Москвы обнаружили труп женщины в…
Во второй части «Венома» может появиться…
"Не буду осторожничать": Наталья Подольская рассказала, как планирует провести вторую…
Кардиолог озвучил "здоровый завтрак", снижающий риск внезапной…
Сын Сергея Лазарева Никита примерил костюм…
Психолог Лоуренс Сэмюель озвучил способы стать счастливее в 2020…
Эксперты: Технология 5G может мешать прогнозированию…
Психолог: Геймерам нравятся хоррор-игры из-за чувств, которые они…
Яичный белок повышает у мужчин…
Рич Уокер считает, что корпорации уничтожат человечество раньше искусственного…
Названы модели авто, покинувшие российский рынок в 2019…
Клип Nirvana «Smells Like Teen Spirit» набрал на YouTube больше миллиарда…
Райан Рейнолдс объявил о начале работ над третьей частью…
Ученые обнаружили связь между проблемами с эрекцией и неудачами на…
Названы виды птиц, исчезнувшие вследствие инцидента с падением Тунгусского…
Названы главные ошибки во время секса, угрожающие…
Названы дроны с наиболее высокой ценой на…
Ученые назвали возможные варианты конца…
Просмотреть все новости