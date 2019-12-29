В Сети появились новые изображения Hyundai Tucson передового поколения
Обновленный кроссовер Hyundai Tucson станет очень похожим на модель Palisade от того же бренда. Это подтверждается новыми изображениями, которые недавно появились в Сети.
Ранее зарубежные СМИ сообщали, что Hyundai Tucson 4-го поколения проходил дорожные испытания в полном камуфляже, что не позволяло определить изменения во внешнем виде кузова. Так же, как и для новой модели Sonata, бренд принимает необычное направление с точки зрения дизайна для обновленного SUV. Подобный вывод можно было сделать только по силуэту транспортного средства, но теперь в соцсетях появились фотографии с прогонки кроссовера уже без тяжелого камуфляжа на переднем бампере. Некоторые эксперты отмечали сильное сходство авто с Palisade.
В частности, обновленный "паркетник" получил аналогичные фары, поворотные сигналы и ДХО. Все же, оптику решили разработать с резким форм-фактором и в меньших размерах, в дополнение с широкой радиаторной решеткой. Агрессивный стиль экстерьера называется "свежим решением" для этой линейки, производство которой начнется в 2020 году. Пикап-версию стоит ожидать не раньше 2021 года. Что касается технических характеристик, то будущая генерация Tucson будет оснащена 2,5-литровым двигателем Theta 3 с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Ранее зарубежные СМИ сообщали, что Hyundai Tucson 4-го поколения проходил дорожные испытания в полном камуфляже, что не позволяло определить изменения во внешнем виде кузова. Так же, как и для новой модели Sonata, бренд принимает необычное направление с точки зрения дизайна для обновленного SUV. Подобный вывод можно было сделать только по силуэту транспортного средства, но теперь в соцсетях появились фотографии с прогонки кроссовера уже без тяжелого камуфляжа на переднем бампере. Некоторые эксперты отмечали сильное сходство авто с Palisade.
В частности, обновленный "паркетник" получил аналогичные фары, поворотные сигналы и ДХО. Все же, оптику решили разработать с резким форм-фактором и в меньших размерах, в дополнение с широкой радиаторной решеткой. Агрессивный стиль экстерьера называется "свежим решением" для этой линейки, производство которой начнется в 2020 году. Пикап-версию стоит ожидать не раньше 2021 года. Что касается технических характеристик, то будущая генерация Tucson будет оснащена 2,5-литровым двигателем Theta 3 с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:46