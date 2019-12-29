"Хотела похудеть": Елена Малышева в течение 10 лет загадывала на Новый год одно желание





Малышева с детства загадывает новогоднее желание, а с появлением семьи она решила записывать свои мечты и планы на видео. В конце года они обязательно просматривают эти записи и прослеживают, кто и что выполнил. Телеведущая отметила, она в детстве мечтала похудеть и каждый год загадывала это на новогодних записках, но избавилась от лишнего веса только через 10 лет. Этот Новый год звезда планирует встречать в кругу семьи, а на праздничном столе у нее обязательно должно быть оливье. Артистка жалеет, что с ней рядом не окажется отца, которого уже нет в живых, но она счастлива, ведь у нее есть мать.Самым запоминающимся празднованием для Малышевой стал год, когда она с мужем отправилась на Красную площадь в студенческие годы, чтобы услышать бой курантов, но так и не услышала их из-за шума людей вокруг. Телеведущая вспомнила, как в детстве отец часто дарил ей конфеты от лица Деда Мороза, которого ей так и не удалось увидеть.