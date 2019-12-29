Виталина Цымбалюк-Романовская высмеяла Прохора Шаляпина, напомнив «еврейский анекдот про козу»





Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, их роман был фальшивым и использовался для поднятия популярности звезд. Несмотря на это Прохор Шаляпин продолжает заявлять о том, что у них на самом деле были отношения, но они предпочли расстаться. Из-за этого многие поклонники не могут до конца разобраться в происходящем. По этой причине подписчики в Instagram часто интересуются у пианистки, что же на самом деле произошло. Виталина Цыбмалюк-Романовская уже начала открыто говорить, мол, никакие романтические отношения их с Прохором Шаляпиным не связывали. По словам знаменитости, они никогда не были парой, и эту тему нужно уже давно закрыть.Когда в очередной раз подписчица поинтересовалась у звезды, как ее самочувствие, и не нужна ли ей помощь, пианистка решила открыто высмеять артиста. Она предложила поклоннице прочитать «еврейский анекдот про козу». Его суть сводиться к тому, что один человек жалуется другому на то несчастную жизнь. Тот предлагает ему купить козу. После этого жизнь человека становится еще более сложной, а ему дают повторный совет – продай животное. После этого главный герой анекдота начинает понимает, как он на самом деле был счастлив.