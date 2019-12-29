Роспотребнадзор рассказал, как вернуть все деньги при возврате билета





В Роспотребнадзоре обратили внимание, что в преддверии Нового года число людей, желающих совершить возврат билета, значительно увеличивается. При этом многие россияне не до конца ознакомлены с правилами таких действий. Во-первых, необходимо, чтобы билет покупался у организаций, официально взаимодействующих с организаторами мероприятия. Во-вторых, нужно, чтобы он соответствовал всем нормам. Обычно они указываются как на сайте продавца, так и организатора. Их также можно уточнить по телефону горячей линии. В-третьих, следует внимательно следить за тем, чтобы цена билета совпадала с той, что заявлена организаторами.Согласно законам России, сумма полученных обратно денег при возврате билета зависит от того, когда россиянин решил его сдать. Более чем за десять дней до начала мероприятия он должен получить от организаторов или посредников полную сумму. Если до представления осталось от 9 до 5 дней – можно рассчитывать только на половину изначальной стоимости. Когда мероприятие стартует через 3 или 4 дня – сумма возврата составит лишь треть. В том случае, если до начала шоу осталось меньше трех суток – организатор вправе отказать в возврате билета.