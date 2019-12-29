Андрей Разин назвал программу Андрея Малахова “проститутской” за эфир с Юрием Шатуновым

После выхода нового выпуска шоу “Привет, Андрей!”, продюсер Андрей Разин поблагодарил поклонников, которые поддерживают его в сложившейся ситуации. Знаменитость назвал программу Малахова провокационной, предательской и “проститутской” из-за того, что в нем участвовал его бывший подопечный Юрий Шатунов, нелестно о нем высказывавшийся. Продюсер отметил, что благодаря его действиям певец смог заработать около 9 млн долларов, но продолжает выступать против своего наставника. Разин ни в коем случае не обижается на артиста, поскольку считает, что он говорил по указке конкурентов. В комментариях продюсер получил поддержку поклонников, которые сошлись во мнении, что эфир был “односторонний”.В новом посте Андрей Разин высказался по поводу деятельности Николая Баскова, назвав его, наряду с Малаховым "проституткой, которая злорадствует". Он напомнил, что артист смог пробиться в шоу-бизнесе благодаря связям продюсера с Рашидом Дайрабаевым. Разин пообещал встретиться с обидчиками в суде.