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Сын Маргариты Тереховой: «Михаил Боярский становился перед мамой на колено»

Сын известного режиссера Маргариты Тереховой Александр рассказал о том, какие у его матери отношения с Михаилом Боярским. По словам наследника, артист становился перед ней на колено, поэтому его галантность навсегда запомнилась знаменитости.
Сын Маргариты Тереховой: «Михаил Боярский становился перед мамой на колено»

26 декабря Михаил Боярский отмечал крупный юбилей – 70-летие. В честь этой круглой даты многие звезды российского и советского шоу-бизнеса вспоминали знаковые и запоминающиеся истории, связанные с артистом. Сын Маргариты Тереховой Александр рассказал о том, что у его матери всегда были хорошие отношения со звездой. Они не раз встречались на съемочной площадке, поэтому историй с их участием очень много.

Сын Маргариты Тереховой рассказал, что Михаил Боярский становился на колено перед актрисой. Таким жестом кинозвезда проявлял уважение и поднимал настроение своим коллегам. Однажды знаменитость решил подобным образом развеселить дочь режиссера Анну, которая в тот момент сильно заболела. Боярский купил букет, подошел к ней, встал на колено и, назвав «сударыней», вручил ей цветы вместе с пожеланиями быстрейшего выздоровления.

Также сын Тереховой отмечает, что подобные жесты внимания со стороны Михаила Сергеевича и его галантность не прошли бесследно для сестры. С тех пор дочь актрисы требовала к себе аналогичного отношения со стороны всех своих кавалеров, чем те были крайне недовольны, ведь им приходилось соответствовать очень высокому стандарту.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:49

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