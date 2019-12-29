Сын Маргариты Тереховой: «Михаил Боярский становился перед мамой на колено»





26 декабря Михаил Боярский отмечал крупный юбилей – 70-летие. В честь этой круглой даты многие звезды российского и советского шоу-бизнеса вспоминали знаковые и запоминающиеся истории, связанные с артистом. Сын Маргариты Тереховой Александр рассказал о том, что у его матери всегда были хорошие отношения со звездой. Они не раз встречались на съемочной площадке, поэтому историй с их участием очень много.Сын Маргариты Тереховой рассказал, что Михаил Боярский становился на колено перед актрисой. Таким жестом кинозвезда проявлял уважение и поднимал настроение своим коллегам. Однажды знаменитость решил подобным образом развеселить дочь режиссера Анну, которая в тот момент сильно заболела. Боярский купил букет, подошел к ней, встал на колено и, назвав «сударыней», вручил ей цветы вместе с пожеланиями быстрейшего выздоровления.Также сын Тереховой отмечает, что подобные жесты внимания со стороны Михаила Сергеевича и его галантность не прошли бесследно для сестры. С тех пор дочь актрисы требовала к себе аналогичного отношения со стороны всех своих кавалеров, чем те были крайне недовольны, ведь им приходилось соответствовать очень высокому стандарту.