Переодетый во фрейлину Игорь Верник повеселил женщин в очереди в туалет
Переодетый во фрейлину российский актер Игорь Верник повеселил женщин, ожидающих своей очереди в туалет. Новое видео знаменитость разместил на своей странице в Instagram.
На новом видеоролике Игорь Верник предстал в образе фрейлины, нарядившись в пышное розовое платье. Знаменитость выбрал парик, превратившись в блондинку, а также накрасил губы яркой помадой и добавил “мушку” над губой. На видео запечатлено, как актер без очереди пытается проникнуть в женский туалет под крики возмущения и смеха. В конце "фрейлина" решила отправиться в мужскую уборную. В подписи к посту артист отметил, что под Новый год всюду очереди и пробки.
В комментариях поклонники назвали выходку Верника "забавной и милой", а также под роликом отметку "нравится" поставил его коллега Денис Клявер.
На новом видеоролике Игорь Верник предстал в образе фрейлины, нарядившись в пышное розовое платье. Знаменитость выбрал парик, превратившись в блондинку, а также накрасил губы яркой помадой и добавил “мушку” над губой. На видео запечатлено, как актер без очереди пытается проникнуть в женский туалет под крики возмущения и смеха. В конце "фрейлина" решила отправиться в мужскую уборную. В подписи к посту артист отметил, что под Новый год всюду очереди и пробки.
В комментариях поклонники назвали выходку Верника "забавной и милой", а также под роликом отметку "нравится" поставил его коллега Денис Клявер.