Переодетый во фрейлину Игорь Верник повеселил женщин в очереди в туалет

На новом видеоролике Игорь Верник предстал в образе фрейлины, нарядившись в пышное розовое платье. Знаменитость выбрал парик, превратившись в блондинку, а также накрасил губы яркой помадой и добавил “мушку” над губой. На видео запечатлено, как актер без очереди пытается проникнуть в женский туалет под крики возмущения и смеха. В конце "фрейлина" решила отправиться в мужскую уборную. В подписи к посту артист отметил, что под Новый год всюду очереди и пробки.В комментариях поклонники назвали выходку Верника "забавной и милой", а также под роликом отметку "нравится" поставил его коллега Денис Клявер.