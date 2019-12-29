В гостинице Москвы обнаружили труп женщины в наручниках





Как сообщает телеграмм-канал «112», накануне 27-летняя женщина оформила на сутки номер на свое имя и поселилась в нем одна. На момент обнаружения постоялица гостиницы была пристегнута за одну руку к спинке кровати с помощью наручников. Внимание правоохранителей привлек небольшой пакет, содержащий белое вещество неизвестного происхождения.При предварительном осмотре бездыханного тела видимых признаков насилия на нем не обнаружили. Следствие занимается выяснением обстоятельств смерти девушки. Труп отправлен на судмедэкспертизу.