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Юлия Савичева ссорится со свекровью из-за привычки выкидывать старые вещи под Новый год

Известная российская певица Юлия Савичева рассказала о своей новогодней привычке. Из-за нее артистка постоянно ссориться со свекровью, ведь знаменитость привыкла выкидывать старые вещи и считает это нормой, однако не всем подобное нравится.
Юлия Савичева ссорится со свекровью из-за привычки выкидывать старые вещи под Новый год

Юлия Савичева предложила своим подписчикам в Instagram поделиться историями на данную тему. По словам самой знаменитости, она уже не может представить себя без этой ежегодной процедуры. Певица привыкла встречать Новый год в чистом и убранном доме, поэтому всегда в последних числах декабря она устраивает генеральную уборку. Во время нее артистка выбрасывает все ненужные, по ее мнению, вещи. В их число попадают старые наряды, надоевшие предметы интерьера, заканчивающаяся косметика и многое другое.

Для Юлии Савичевой такая привычка стала своеобразным новогодним ритуалом, позволяющим ей входить в Новый год с чистой головой. При этом свекровь знаменитости совершенно не разделяет ее взгляды, из-за чего в семье постоянно происходят ссоры. Однако артистка признается, что для нее это меньшее из зол, ведь она не может спокойно жить, пока в доме находится много ненужных вещей.

При этом Юлия Савичева признала, что есть противоположные ей люди, получающие удовольствие от коллекционирования определенных предметов. Артистка прекрасно понимает их и считает, у каждого человека есть право организовывать свой бы так, как ему хочется.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:35

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