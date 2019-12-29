Эксперт Ирина Потороко рассказала, какие продукты нельзя подавать к новогоднему столу





Ирина Потороко отметила, что стоит отказаться от морепродуктов, которых могли касаться руками продавец или другие посетители магазина. В таком случае на них остаются микробы, начинающие активно размножаться. В группу риска попадают товары, пролежавшие на льду без упаковки. Такую продукцию, а также любую другую рыбу без вакуума эксперт посоветовала термически обрабатывать.Специалист уверена, употребление рыбы из супермаркетов в больших количествах может навредить организму, поскольку 90% соответствующей продукции выращивается в искусственных условиях. Отмечается, что она имеет в 2-2,5 раза больше жира, чем выловленная в открытых водоемах.