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Эксперт Ирина Потороко рассказала, какие продукты нельзя подавать к новогоднему столу

Эксперт в области пищевых биотехнологий Ирина Потороко дала несколько рекомендаций насчет того, какие продукты нельзя подавать к новогоднему столу. Советы коснулись рыбы (например, для суши), которая пролежала на льду без специальной упаковки.

Ирина Потороко отметила, что стоит отказаться от морепродуктов, которых могли касаться руками продавец или другие посетители магазина. В таком случае на них остаются микробы, начинающие активно размножаться. В группу риска попадают товары, пролежавшие на льду без упаковки. Такую продукцию, а также любую другую рыбу без вакуума эксперт посоветовала термически обрабатывать.

Специалист уверена, употребление рыбы из супермаркетов в больших количествах может навредить организму, поскольку 90% соответствующей продукции выращивается в искусственных условиях. Отмечается, что она имеет в 2-2,5 раза больше жира, чем выловленная в открытых водоемах.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:26

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