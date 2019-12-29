Ученые обнаружили связь между проблемами с эрекцией и неудачами на работе





В исследовании приняли участие 52 тысячи представителей сильного пола и 20 тысяч женщин. Все они прошли опрос, в котором указали количество половых актов в течение недели и свои успехи на работе в этот же период. Оказалось, неудачи на рабочем месте значительно сказываются на половой жизни мужчин. У представителей сильного пола из-за напряженной ситуации на профессиональном поприще могут начинаться проблемы с эрекцией, а когда ситуация нормализуются – все налаживается и в интимном плане.У женщин взаимосвязь между проблемами в личной жизни и неудачами на работе тоже имеется, хоть она и выражена слабее, чем у мужчин. Ученые связывают это с тем, что представительницы прекрасного пола ставят свои отношения выше, чем успехи в карьере, поэтому не позволяют вторым влиять на первые. У мужчин очень часто происходит обратная ситуация – успехи на работе для них важнее личной жизни. Именно поэтому неудачи в карьере серьезно сказываются на сексуальном желании.Отдельно специалисты отметили, что депрессия может стать причиной как проблем с карьерой, так и плохой интимной жизни. Угнетенное состояние уменьшает продуктивность человека на рабочем месте, а также снижает у него сексуальное желание.