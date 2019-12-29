Психолог: Геймерам нравятся хоррор-игры из-за чувств, которые они испытывают





Специалист Элио Мартино называет хоррор-игры запугивающими, вызывающими тревогу и считает единственным их предназначением «выбивание игрока из колеи». Такие проекты абсолютно меняют боязнь выживания и чрезмерно наполнены символами внутренней борьбы. Например, в Silent Hill 2 главным героем выступает Джеймс Сандерленд, получающий письмо от своей умершей супруги Мэри, что она ожидает его в городке Сайлент Хилл. Это место, окутанное зловещим туманом, отгораживающим персонажа от реального мира. В итоге мужчина приходит к выводу, что некоторые его воспоминания являются самообманом.Хироюки Оваку, автор франшизы, однажды отметил, основой его игр служит психоаналитическая теория Фрейда. Психоаналитик считал, что сочетание удовольствия, гнева и сексуальности является двигателем бессознательного и служит ядром личности человека.Как считает психолог из Австралии, всё это становится очевидным в Silent Hill - центральные бессознательные желания главных героев выражаются в физических созданиях, цель которых вызывать страх, отвращение и создавать интригу. И всё же в игре можно отметить, что мучения бывают разных форм, всё зависит от личности и готовности вырваться из своей извечной борьбы.