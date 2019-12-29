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Во второй части «Венома» может появиться Человек-паук

Во второй части «Венома», возможно, будет участвовать еще один супергерой - Человек-паук. Компания Sony Pictures планирует заключить соглашение с актером Томом Холландом.

По данным издания comicbookmovie, в продолжении истории о притягательной неземной симбиотической форме жизни, возможно, сыграет Том Холланд в роли Человека-паука. Компания Sony Pictures планирует заключить с ним соответствующий договор на участие в картине. Актер не станет ключевым персонажем новой части. Главную роль Венома все также будет исполнять Том Харди. Человеку-пауку в продолжении фильма будет отведена небольшая роль - ему предстоит встреча с главным персонажем. Если переговоры пройдут успешно, компании Marvel и Sony смогут объединить двух супергероев в одном фильме.

В данное время не известны подробности сюжета продолжения истории о Веноме. Создатели пока не выпустили официальный трейлер второй части картины.

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Культура / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 08:13

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