Во второй части «Венома» может появиться Человек-паук





По данным издания comicbookmovie, в продолжении истории о притягательной неземной симбиотической форме жизни, возможно, сыграет Том Холланд в роли Человека-паука. Компания Sony Pictures планирует заключить с ним соответствующий договор на участие в картине. Актер не станет ключевым персонажем новой части. Главную роль Венома все также будет исполнять Том Харди. Человеку-пауку в продолжении фильма будет отведена небольшая роль - ему предстоит встреча с главным персонажем. Если переговоры пройдут успешно, компании Marvel и Sony смогут объединить двух супергероев в одном фильме.В данное время не известны подробности сюжета продолжения истории о Веноме. Создатели пока не выпустили официальный трейлер второй части картины.