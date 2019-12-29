"Не буду осторожничать": Наталья Подольская рассказала, как планирует провести вторую беременность





Несмотря на то, что Наталья Подольская на данный момент не ждет прибавления в семье, артистка имеет желание снова стать матерью. Изначально звезда планировала вторую беременность спустя год после рождения первенца, но этого не произошло, что слегка ее огорчило. Для себя знаменитость решила, что после того, как снова забеременеет, не станет осторожничать так, как в первый раз. Тогда Наталья Подольская категорически отказывалась от перелетов.Исполнительница считает, ее беременность сразу станет видно, поскольку она не смогла бы полностью скрыть увеличившийся живот во время выступления. Именно из-за небольшой округлости Подольскую заподозрили в “интересном положении”, но после того, как она показала несколько фото с идеальным прессом, слухи прекратились.