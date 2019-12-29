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Психолог Лоуренс Сэмюель озвучил способы стать счастливее в 2020 году

Американский психолог Лоуренс Сэмюель назвал несколько действенных способов, как стать счастливее в новом 2020 году. Эксперт посоветовал в первую очередь перестать сравнивать себя с другими людьми.

Представитель Смитсоновского института Лоуренс Сэмюель считает, что счастье является довольно неоднозначной эмоцией. Однако, несмотря на серьезные препятствия, психолог видит способы войти в состояние большей удовлетворенности, например, сохранять позитивный настрой. Не менее важно иметь цель и следовать ей, чтобы ощутить реализованность в своем деле. Также в Новом году специалист советует жить настоящим, не сожалеть о прошлом и не отказываться от реальности, поскольку она является неотъемлемой частью жизни. Следует работать над тем, чтобы меньше разочаровываться и завидовать, а также нужно бросить привычку сравнивать себя со знаменитостями и успешными людьми, рассматривая их фотографии. Психолог отмечает, чаще всего самыми счастливыми оказываются скромные люди.

Источником радости для многих становится доброта к себе и окружающим. Проявления щедрости, умение познавать и учиться, а также избегать суеты станут незаменимыми инструментами для приближения к счастью в грядущем году.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:30

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