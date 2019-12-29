Кардиолог озвучил "здоровый завтрак", снижающий риск внезапной смерти





Специалист из Египта провёл масштабное исследование, а также обратился к работам коллег. Это позволило ему выяснить, какие продукты должны входить в "здоровый завтрак". По словам экс-сотрудника Национального института сердца, для утренней трапезы больше подойдут не яйца с белым хлебом, а хлопья из цельнозерновых культур или кукурузы. Его слова подтверждают и данные, полученные специалистами из Дании. Они провели длительный эксперимент с участием 55 тысяч человек, средний возраст которых составлял 56 лет. Основным условием при этом являлось отсутствие сердечно-сосудистых заболеваний. Часть добровольцев для исследования сменила свой рацион, перейдя на более полезные продукты, съедаемые во время завтрака, другие же не меняли своих привычек. В итоге удалось установить, у последних риск внезапной смерти возрос на 4%.Кардиолог констатирует, избежать болезней позволит лишь диета, которая исключит употребление продуктов с высоким содержанием сахара и жирное еды. Кроме того, людям следует вести более подвижный образ жизни. Каждому нужно хотя бы 30 минут в день посвящать физической нагрузке и прогулкам на свежем воздухе.