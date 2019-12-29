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Кардиолог озвучил "здоровый завтрак", снижающий риск внезапной смерти

Кардиолог Джамал Шаабан озвучил "здоровый завтрак", снижающий риск внезапной смерти. По словам специалиста, неправильное питание является основной причиной возникновения болезней, приводящих к преждевременному летальному исходу.

Специалист из Египта провёл масштабное исследование, а также обратился к работам коллег. Это позволило ему выяснить, какие продукты должны входить в "здоровый завтрак". По словам экс-сотрудника Национального института сердца, для утренней трапезы больше подойдут не яйца с белым хлебом, а хлопья из цельнозерновых культур или кукурузы. Его слова подтверждают и данные, полученные специалистами из Дании. Они провели длительный эксперимент с участием 55 тысяч человек, средний возраст которых составлял 56 лет. Основным условием при этом являлось отсутствие сердечно-сосудистых заболеваний. Часть добровольцев для исследования сменила свой рацион, перейдя на более полезные продукты, съедаемые во время завтрака, другие же не меняли своих привычек. В итоге удалось установить, у последних риск внезапной смерти возрос на 4%.

Кардиолог констатирует, избежать болезней позволит лишь диета, которая исключит употребление продуктов с высоким содержанием сахара и жирное еды. Кроме того, людям следует вести более подвижный образ жизни. Каждому нужно хотя бы 30 минут в день посвящать физической нагрузке и прогулкам на свежем воздухе.

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Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 07:30

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