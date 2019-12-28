Эксперт: Йогурт перед сном помогает снизить риск развития рака толстой кишки





Эксперт абсолютно уверен в полезных свойствах йогурта. Например, продукт помогает тем кто, стремится снизить вес, особенно в области талии. В состав йогурта входит множество полезных бактерий, и он очень важен для работы пищеварительной системы. Учёный утверждает, что с помощью этого кисломолочного продукта можно избавиться от вздутия живота. Среди достоинств можно отметить сжигание жировых отложений и укрепление мышц. Самым главным плюсом использования йогурта в рационе является снижение риска развития онкологии толстой кишки. Это можно объяснить повышением активности иммунитета.Понижение уровня холестерина в крови можно считать ещё одним преимуществом употребления кисломолочного продукта перед сном. Стоит отметить, что йогурт борется с воспалениями в организме. Те, кто любит этот продукт, защищены от вредных бактерий в ЖКТ. Гипертоникам он помогает снижать АД, так как улучшает усвоение пищи. Йогурт перед сном может быть полезным людям, которые страдают от проблем с печенью. Данный продукт является мочегонном средством, которое работает как очиститель для почек и мочевого пузыря.