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Рич Уокер считает, что корпорации уничтожат человечество раньше искусственного интеллекта

Стоящий во главе компании Shadow Robot Рич Уокер пришел к выводу, что корпорации приведут человечество к уничтожению раньше искусственного интеллекта. Свое мнение бизнесмен высказал в связи с настороженностью граждан по отношению к ИИ.

В последние годы ИИ активно распространяется, что пугает многих людей. Согласно стереотипам, данная разработка может захватить человечество, что описывается во многих фантастических фильмах. Рич Уокер считает, развитие событий по такому сценарию не грозит реальному миру, поскольку глобальные корпорации разрушат его раньше. По мнению эксперта, владельцы бизнеса меняют жизнь людей, руководствуясь корыстными принципами. В частности, это касается тех фирм, которые порядка 30 лет осведомлены о неизбежном изменении климата и видят первые признаки этого, но стремятся опровергать выводы ученых. Специалист привел в пример добычу ископаемого топлива, что несет опасность для планеты.

Уокер считает, что к 2075 году человечество окажется уничтожено в связи с деятельность корпораций, не заботящихся об экологии. Как известно, бизнесмен управляет Shadow Robot, компанией, осуществляющей выпуск роботизированных протезов рук.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 04:00

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