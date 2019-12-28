Диетолог назвал самые распространенные причины бессонницы





В первую очередь диетолог рассказал о чрезмерном количестве пищи, съеденной вечером. Переедание может привести к нарушению биоритмов и выработки гормонов, поэтому возможна бессонница. Также негативно влияет на сон гибкий график работы, когда человек может заниматься активной деятельностью в разное время суток. Это мешает организму подготовиться к отдыху.Постоянные стрессы также являются распространенной причиной бессонницы. Отдельно стоит обращать внимание на разное время отхода ко сну. В таком случае организм не знает, когда ему начинать готовиться к отдыху – поэтому не может быстро уснуть. Часто со сном имеются проблемы у тех, кто постоянно вынужден менять часовой пояс.Важной причиной бессонницы может являться неподходящая температура в помещении. В комнате должно быть слегка прохладно и свежо. Серьезно на сон влияют препараты, чаще всего речь идет про антидепрессанты, средства против астмы, кровяного давления, похудения и обезболивающие. Еще одна распространенная причина – чрезмерное употребление кофеина, он есть в кофе, чае, кока-коле, энергетиках. Хронические болезни также могут нарушать биоритмы и мешать полноценному сну. Чаще всего от этого страдают люди с сахарным диабетом.