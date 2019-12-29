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Названы модели авто, покинувшие российский рынок в 2019 году

Эксперты назвали модели авто, которые покинули российский рынок в 2019 году. Сокращение модельного ряда коснулось Ford, Nissan, Audi, Haval, Citroen, Fiat и других производителей.

Наиболее масштабным стало решение об уходе со стороны Ford, поскольку бренд оставил в продаже в дилерских центрах в РФ лишь коммерческие Transit. На отечественном рынке были представлены модели Focus, Fiesta, Mondeo, Ecosport, также присутствовали Kuga, Explorer. Базирующаяся в Японии компания Nissan больше не предлагает модель Almera, компактный кроссовер Juke и GT-R, у которого в декабре 2018 года закончился срок действия ОТТС. В Россию больше не поставляется Audi TT, которая стоит около 2,7 млн рублей, и среднемоторный суперкар Audi R8, реализованный в количестве восьми единиц в прошлом году.

В 2019-м закончились все запасы кроссовера Haval H6 Coupe из Китая. Модификация Citroen C4 Spacetourer на пять мест была снята с производства в мае этого года из-за большей популярности семиместной версии. Спросом на рынке РФ не пользовался Fiat Fullback, а также с продажи снята Toyota Prius четвертого поколения. Последние экземпляры закончились и у корейской марки SsangYong, представлявшей в России модели Actyon, Tivoli и XLV.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 03:02

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