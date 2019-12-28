NASA показало Рождественскую елку в космосе





NASA известно тем, что публикует материалы, фотографии и видеозаписи, приуроченные к определенным событиям. В этот раз космическое ведомство захотело порадовать людей Рождественской елкой прямо из космоса. По словам ученых, одни видят на этом изображении праздничное дерево, другие же только несколько красивых снежинок, но в любом случае все ощущают праздничную атмосферу фотографии.Снимок Рождественской елки в космосе сделал телескоп «Спитцер». По словам ученых, на изображении показаны звездообразующие облака, расположенные вокруг молодых звезд. Они представляют собой динамично развивающиеся структуры, которые уже совсем скоро могут потерять подобный внешний вид. Согласно прогнозам специалистов, уже через 100 тысяч лет обнаруженные звезды изменят свое местоположение и подобный рисунок навсегда пропадет.При этом ученые отметили, что они постоянно натыкаются в космосе на разные структуры из планет, систем и галактик, имеющие определенный внешний вид, напоминающий обычные повседневные предметы. В NASA напомнили, это уже не первая Рождественская елка, замеченная ими во Вселенной.