АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Мальчики-подростки агрессивно относятся к девушкам из-за влияния…
EUR 69.03 USD 62.03
Курс валют на 28.12.2019

NASA показало Рождественскую елку в космосе

Космическое ведомство NASA решило порадовать людей необычным снимком, сделанным в преддверии Нового года. Исследователи показали Рождественскую елку, запечатленную в космосе. По их словам, это достаточно молодое образование звезд.
NASA показало Рождественскую елку в космосе

NASA известно тем, что публикует материалы, фотографии и видеозаписи, приуроченные к определенным событиям. В этот раз космическое ведомство захотело порадовать людей Рождественской елкой прямо из космоса. По словам ученых, одни видят на этом изображении праздничное дерево, другие же только несколько красивых снежинок, но в любом случае все ощущают праздничную атмосферу фотографии.

Снимок Рождественской елки в космосе сделал телескоп «Спитцер». По словам ученых, на изображении показаны звездообразующие облака, расположенные вокруг молодых звезд. Они представляют собой динамично развивающиеся структуры, которые уже совсем скоро могут потерять подобный внешний вид. Согласно прогнозам специалистов, уже через 100 тысяч лет обнаруженные звезды изменят свое местоположение и подобный рисунок навсегда пропадет.

При этом ученые отметили, что они постоянно натыкаются в космосе на разные структуры из планет, систем и галактик, имеющие определенный внешний вид, напоминающий обычные повседневные предметы. В NASA напомнили, это уже не первая Рождественская елка, замеченная ими во Вселенной.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Вчера, 23:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы главные ошибки во время секса, угрожающие…
Названы дроны с наиболее высокой ценой на…
Ученые назвали возможные варианты конца…
NASA показало Рождественскую елку в…
В доме женщины из Великобритании появился призрак маленькой…
Диетолог назвал самые распространенные причины…
Сайт Pornhub озвучил наиболее частые поисковые запросы в уходящем…
Анну Курникову заподозрили в очередной…
В Великобритании коммунальные службы нашли на свалке коробку с 15 тысячами…
Наташа Королева не собирается венчаться с Сергеем…
Эксперт: Йогурт перед сном помогает снизить риск развития рака толстой…
Кейт Миддлтон и принца Уильяма уличили в нарушении традиции королевской…
Врач-невролог Андрей Смирнов рассказал, как мужчинам пробудить в себе отцовский…
Гоген Солнцев высказался об интимной жизни жены Екатерины Терешкович с новым…
Ученые установили, что полные мужчины занимаются сексом чаще…
Премьера ледового шоу Татьяны Навки с участием Надежды Песковой произвела фурор среди звезд…
"Газпром" получит в качестве погашения задолженности от Брянской области…
Пользователи сервиса "Юла" смогут рассчитать срок продажи товара по…
Специалисты создали ИИ, умеющий распознать язык лучше…
Названы наиболее распространенные зимой…
Александра Савельева рассказала о новогодних традициях своего…
Стало известно, какие вещи лучше спрятать от посторонних глаз в доме на Новый…
Эксперты рассказали, через сколько часов после новогоднего застолья можно садиться за…
Lamborghini Aventador SVJ победил в гонке с Nissan GT-R на 1200 л. с. и другими…
Победителем юбилейного сезона «Битвы экстрасенсов» стал 22-летний тату-мастер Дмитрий…
Роза Сябитова в эфире «Давай поженимся!» исполнила…
Андрей Макаревич приготовил новогодние блюда из «Иронии…
Учёные: Найден способ приготовления риса без содержащегося в нем…
Представлена электробритва Xiaomi Mijia MSX201 за…
Названы необычные туристические направления для россиян на новогодние…
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров посмеялся над ней и дочерьми из-за шести чемоданов в…
В интернете обнародовали отрывок из последней речи Галины…
Беременная жена Андрея Черкасова Кристина Ослина похвасталась татуажем…
Миллионерша Ольга Лейбан хотела забрать Евгения Ромашова из…
«Маленькая прелесть»: Дочь Нюши Симба очаровала поклонников своей…
Звезда проекта "Дом-2" Даша Пынзарь пожаловалась, что ее старший сын Тема нашел все новогодние…
«Уральские пельмени» обвинили экс-директора Сергея Нетиевского в получении денег за организацию несуществующего…
В России ужесточен контроль за оборотом медицинского…
В Ялте состоялся юбилейный Х парад Дедов…
Светлана Лобода и Сергей Лазарев помирились спустя полгода после громкого…
Просмотреть все новости