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В доме женщины из Великобритании появился призрак маленькой девочки

В Великобритании случайно зафиксировали на камеру призрак маленькой девочки. Она попала в объектив, когда две женщины общались по видеосвязи.

Известно, в Великобритании существует немало преданий о приведениях, обитающих в древних замках. Как оказалось, не все из них предпочитают старинные имения. Некоторые живут среди людей в обычных квартирах, о чём рассказала жительница Соединённого Королевства. По словам женщины, в её доме недавно появился призрак маленькой девочки, которого совершенно случайно удалось снять на камеру. Общаясь с подругой при помощи видеосвязи, хозяйка жилища увидела, что за её спиной кто-то стоит. Она поинтересовалась, кто это, но собеседница не поняла, о чём идёт речь. Тогда та сделала снимок экрана и прислала приятельнице, чем серьёзно её напугала. На фотографии действительно можно было разглядеть силуэт ребёнка.

Хозяйка дома обратилась за помощью к родственникам, которые оказались экспертами в таких вопросах. Позже отец 25-летней британки признался - паранормальное существо может оказаться её не рождённой сестрой, которая не появилась на свет из-за выкидыша. Другие же родные считают, этот призрак связан с историей семьи, и является кем-то из предков.

Сама же жительница Великобритании испытывает страз и не знает, как в такой ситуации нужно действовать. Ей кажется, что приведение может навредить ей, а тем более её маленькой дочери. Разговоры с друзьями несколько успокоили женщину, но ей очень хочется узнать причину, по которой существо решило поселиться в её доме.

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Общество
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 23:15

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