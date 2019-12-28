В Великобритании коммунальные службы нашли на свалке коробку с 15 тысячами фунтов





После этого коммунальные службы обратились в полицию и рассказали о своей необычной находке. Деньги находились в небольшой коробке, погруженной в более большую. С помощью камер видеонаблюдения местные правоохранители быстро обнаружили людей, выбросивших этот мусорный пакет. Они связались с ними и сообщили о случившемся. Супруги признались, что такая ситуация их не очень удивляет, однако они не думали, что речь могла идти о 15 тысяч фунтов.Все дело в том, что семейная пара убирала в доме погибшего родственника. Британцы разбирали вещи покойного, сортировали их, а мусор выбрасывали. Они знали, что родственник любил прятать деньги в необычных местах, однако никто не думал, что речь может идти о такой большой сумме. Супруги не тратили слишком много времени на поиск денег, и именно поэтому могли пропустить спрятанные 15 тысяч фунтов. Счастливые жители Мидсомер Нортона поблагодарили коммунальные службы и полицию за их добропорядочность и честность.В свою очередь правоохранители Великобритании отметили, что эта ситуация имела места еще в ноябре, однако рассказать о ней они решили только сейчас.