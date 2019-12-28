В Великобритании коммунальные службы нашли на свалке коробку с 15 тысячами фунтов
В городе Мидсомер Нортон, Великобритания, произошла необычная ситуация, удивившая полицейских, коммунальные службы и одну семью. Работники предприятия по переработке отходов нашли на свалке коробку, внутри которой находились 15 тысяч фунтов.
После этого коммунальные службы обратились в полицию и рассказали о своей необычной находке. Деньги находились в небольшой коробке, погруженной в более большую. С помощью камер видеонаблюдения местные правоохранители быстро обнаружили людей, выбросивших этот мусорный пакет. Они связались с ними и сообщили о случившемся. Супруги признались, что такая ситуация их не очень удивляет, однако они не думали, что речь могла идти о 15 тысяч фунтов.
Все дело в том, что семейная пара убирала в доме погибшего родственника. Британцы разбирали вещи покойного, сортировали их, а мусор выбрасывали. Они знали, что родственник любил прятать деньги в необычных местах, однако никто не думал, что речь может идти о такой большой сумме. Супруги не тратили слишком много времени на поиск денег, и именно поэтому могли пропустить спрятанные 15 тысяч фунтов. Счастливые жители Мидсомер Нортона поблагодарили коммунальные службы и полицию за их добропорядочность и честность.
В свою очередь правоохранители Великобритании отметили, что эта ситуация имела места еще в ноябре, однако рассказать о ней они решили только сейчас.
После этого коммунальные службы обратились в полицию и рассказали о своей необычной находке. Деньги находились в небольшой коробке, погруженной в более большую. С помощью камер видеонаблюдения местные правоохранители быстро обнаружили людей, выбросивших этот мусорный пакет. Они связались с ними и сообщили о случившемся. Супруги признались, что такая ситуация их не очень удивляет, однако они не думали, что речь могла идти о 15 тысяч фунтов.
Все дело в том, что семейная пара убирала в доме погибшего родственника. Британцы разбирали вещи покойного, сортировали их, а мусор выбрасывали. Они знали, что родственник любил прятать деньги в необычных местах, однако никто не думал, что речь может идти о такой большой сумме. Супруги не тратили слишком много времени на поиск денег, и именно поэтому могли пропустить спрятанные 15 тысяч фунтов. Счастливые жители Мидсомер Нортона поблагодарили коммунальные службы и полицию за их добропорядочность и честность.
В свою очередь правоохранители Великобритании отметили, что эта ситуация имела места еще в ноябре, однако рассказать о ней они решили только сейчас.
В мире / Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 22:40