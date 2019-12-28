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Кейт Миддлтон и принца Уильяма уличили в нарушении традиции королевской семьи

Недавний поход Кейт Миддлтон и принца Уильяма с детьми в церковь на Рождественскую службу обернулся критикой со стороны поклонников королевской семьи. Дело в том, что знаменитую чету обвинили в нарушении давно сложившихся традиций.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми сопровождали королеву Елизавету II на Рождественскую службу в Сэндрингеме. И, казалось бы, появление принца Джорджа вместе с родителями должно обрадовать поклонников королевской семьи, однако нашлись и те, кто отметил нарушение со стороны родителей мальчика. Так, согласно королевским традициям, наследник герцогини и герцога Кембриджских обязан до 8 лет носить шорты даже зимой без каких-либо исключений.

Известно, что ранее в брюки в Британии могли облачаться лишь маленькие мальчики из народа. Спустя некоторое время многие обеспеченные люди и даже семьи аристократов решили отказаться от данной традиции. Но всё же в королевской семье подобный обычай ещё никто не смел нарушить.

Впервые принц Джордж был замечен в брюках ещё весной 2018-го. Он присутствовал на свадебной церемонии принца Гарри и Меган Маркл в качестве пажа. Тогда на это хоть и обратили внимание, однако посчитали необходимостью, так как необычная форма одежды была скопирована с военных костюмов его отца и дяди. Сейчас же многие считают, что Кейт Миддлтон и принц Уильям решили нарушить традицию, облачив сына в брюки.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 22:20

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