Кейт Миддлтон и принца Уильяма уличили в нарушении традиции королевской семьи





Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми сопровождали королеву Елизавету II на Рождественскую службу в Сэндрингеме. И, казалось бы, появление принца Джорджа вместе с родителями должно обрадовать поклонников королевской семьи, однако нашлись и те, кто отметил нарушение со стороны родителей мальчика. Так, согласно королевским традициям, наследник герцогини и герцога Кембриджских обязан до 8 лет носить шорты даже зимой без каких-либо исключений.Известно, что ранее в брюки в Британии могли облачаться лишь маленькие мальчики из народа. Спустя некоторое время многие обеспеченные люди и даже семьи аристократов решили отказаться от данной традиции. Но всё же в королевской семье подобный обычай ещё никто не смел нарушить.Впервые принц Джордж был замечен в брюках ещё весной 2018-го. Он присутствовал на свадебной церемонии принца Гарри и Меган Маркл в качестве пажа. Тогда на это хоть и обратили внимание, однако посчитали необходимостью, так как необычная форма одежды была скопирована с военных костюмов его отца и дяди. Сейчас же многие считают, что Кейт Миддлтон и принц Уильям решили нарушить традицию, облачив сына в брюки.