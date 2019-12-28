Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров посмеялся над ней и дочерьми из-за шести чемоданов в Китае

Ксения Бородина очень долго мечтала об этой поездке, и поэтому хотела, чтобы она прошла на высоте. Известно, что семья поселилась в небоскребе, а из окон открывается красивый вид на город. По словам Бородиной, ей все очень даже нравится, в том числе и солнечная погода. После длительного перелета семья сначала отдохнула. После знаменитая чета и дети успели погулять по Гонконгу. Стоит подчеркнуть, что там достаточно тепло по сравнению с Москвой.Курбан Омаров же пожаловался на свою супругу. Он разместил в Сети фотографию и рассказал, что у него с сыном от первого брака - один чемодан вещей на двоих, а у его девочек - целых шесть. Даже несмотря на то, что они взяли столько вещей девушки все равно жалуются, что им нечего надеть.Напомним, совсем недавно Теоне исполнилось 4 года, Ксения и Курбан устроили ей шикарный праздник, а после как раз и улетели встречать новогодние праздники за границу.