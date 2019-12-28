Анну Курникову заподозрили в очередной беременности

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ведут очень закрытый образ жизни. Экс-теннисистке удалось скрыть первую беременность, поэтому появление на свет двойняшек Люси и Николаса стало для поклонников пары настоящим шоком. Из-за такой неожиданности многие даже решили, что знаменитости воспользовались услугами суррогатной матери, однако возлюбленная артиста позже опубликовала собственные снимки с округлившимся животом.Из-за такой скрытности Анну Курникову сложно заметить на улице, а каждое ее появление на публике вызывает много обсуждений. Недавно знаменитость отправилась на шопинг в Майами. Для этого возлюбленная Энрике Иглесиаса отдала предпочтение объемному спортивному костюму на несколько размеров больше, но даже за ним поклонники звезды смогли разглядеть перемены в ее фигуре.По этой причине возникли слухи об очередной беременности Курниковой. Поклонники звезды отмечают, что экс-теннисистка вполне может ждать ребенка, ведь их отношения с Энрике Иглесиасом ни у кого не вызывают сомнений. Также недавно стало известно, что знаменитости могли, наконец-то, сыграть закрытую свадьбу и официально закрепить свою уже многолетнюю совместную жизнь.