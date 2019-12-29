Сын Сергея Лазарева Никита примерил костюм Щелкунчика





Сергей Лазарев воспитывает сына Никиту и дочь Анну, с которыми проводит почти все свободное время. Публика давно заметила любовь артиста к своим наследникам, а с недавних пор он начал активнее рассказывать о семье. В том числе певец начал чаще показывать сына в социальных сетях, например, недавно поделился новым снимком Никиты, который позирует в костюме Щелкунчика. Вероятно, этот персонаж достался наследнику артиста на новогоднем утреннике.Также недавно в Stories появились кадры с премьеры ледового шоу Татьяны Навки “Спящая красавица. Легенда двух королевств”. Сергей Лазарев запечатлел на видео реакцию своего сына на выступление, а также использовал разнообразные маски.