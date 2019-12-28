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Наташа Королева не собирается венчаться с Сергеем Глушко

Наташа Королева рассказала, появилось ли у неё желание венчаться с Сергеем Глушко. По словам знаменитости, время ни как не повлияло на данную тему, и она по-прежнему не планирует заключать союз в церкви.

Известно, временами среди поклонников звезды возникают разговоры о том, что та имеет намерение обвенчаться с мужем. Уже не первый раз певице приходится опровергать эти слухи. Наташа Королева признаётся, нет ни одной причины, чтобы делать это. Их пара существует уже 18 лет, но каждый год отличается от другого, а потому семейная жизнь не успевает наскучить. Кроме того, оба супруга занимаются творчеством, и видятся не так часто, выезжая на гастроли. При этом исполнительница замечает, у неё перед глазами множество примеров, позволяющих понять, для счастливой совместной жизни не нужно ни официального свидетельства из ЗАГСа, ни прохождение церковного обряда.

Тем не менее, Наташа Королева и Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, ещё в начале своих отношений сыграли свадьбу. В прошлом году в годовщину этого события певица наряжалась в торжественный наряд, хотя до этого влюбленные побывали в ЗАГСе, где их расписали.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 22:30

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