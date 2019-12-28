Миллионерша Ольга Лейбан хотела забрать Евгения Ромашова из "Дома-2"





Во время съёмок телешоу Ольга, приглашённая в качестве эксперта, предложила привлекательному и смазливому участнику «Дом-2» Евгению Ромашову заняться его продюсированием и помочь ему в финансовом плане. При этом женщина захотела, чтобы Евгений поселился у нее в загородном доме.Смутившись, Ромашов отказался от такого неожиданного предложения. Но, после того как, съёмки передачи закончились, Евгений принялся наводить справки о миллионерше с Рублёвки, что и стало причиной его расставания с Юлей Белой.Между тем зрители шоу гадают, собирался ли участник проекта на самом деле переехать с телестройки под крыло Ольги Лейбан или же Евгений просто хотел таким способом заставить свою, уже бывшую, девушку приревновать себя к миллионерше. Некоторые зрители считают, что уж лучше бы Ромашов уехал жить на Рублёвку, а не остался на телешоу.