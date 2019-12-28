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В России ужесточен контроль за оборотом медицинского спирта

В России ужесточен федеральный контроль за оборотом медицинского спирта. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, он вступит в силу через год с момента его подписания, однако некоторые его нормы начнут функционировать согласно установленным в документе датам.
В России ужесточен контроль за оборотом медицинского спирта

Главной задачей данных изменений является противодействие незаконному обороту медицинского спирта в России. В скором времени его производство будет допускаться единственным способом – путем разведение этилового спирта. Сейчас же законодательство РФ разрешает отдельное изготовление данного соединения с помощью специальных компонентов на профильном оборудовании. В результате этого многие производители в обход закона занимаются поставкой такой продукции потребителям.

Также государство намерено увеличить эффективность контроля за производством и оборотом медицинского спирта с помощью автоматических средств измерения, счетчиков, установленных на емкости, использующиеся при покупке и производстве данного соединения. Кроме того, все полученные таким способом сведения должны передаваться в новые программно-аппаратные системы, специально предназначенные для учета медицинского спирта.

Следующее важное нововведение данного закона касается оптовой реализации такой продукции. Теперь предприятия не имеют права продавать медицинский спирт оптовыми партиями.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:11

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