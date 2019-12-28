В России ужесточен контроль за оборотом медицинского спирта
В России ужесточен федеральный контроль за оборотом медицинского спирта. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, он вступит в силу через год с момента его подписания, однако некоторые его нормы начнут функционировать согласно установленным в документе датам.
Главной задачей данных изменений является противодействие незаконному обороту медицинского спирта в России. В скором времени его производство будет допускаться единственным способом – путем разведение этилового спирта. Сейчас же законодательство РФ разрешает отдельное изготовление данного соединения с помощью специальных компонентов на профильном оборудовании. В результате этого многие производители в обход закона занимаются поставкой такой продукции потребителям.
Также государство намерено увеличить эффективность контроля за производством и оборотом медицинского спирта с помощью автоматических средств измерения, счетчиков, установленных на емкости, использующиеся при покупке и производстве данного соединения. Кроме того, все полученные таким способом сведения должны передаваться в новые программно-аппаратные системы, специально предназначенные для учета медицинского спирта.
Следующее важное нововведение данного закона касается оптовой реализации такой продукции. Теперь предприятия не имеют права продавать медицинский спирт оптовыми партиями.
Главной задачей данных изменений является противодействие незаконному обороту медицинского спирта в России. В скором времени его производство будет допускаться единственным способом – путем разведение этилового спирта. Сейчас же законодательство РФ разрешает отдельное изготовление данного соединения с помощью специальных компонентов на профильном оборудовании. В результате этого многие производители в обход закона занимаются поставкой такой продукции потребителям.
Также государство намерено увеличить эффективность контроля за производством и оборотом медицинского спирта с помощью автоматических средств измерения, счетчиков, установленных на емкости, использующиеся при покупке и производстве данного соединения. Кроме того, все полученные таким способом сведения должны передаваться в новые программно-аппаратные системы, специально предназначенные для учета медицинского спирта.
Следующее важное нововведение данного закона касается оптовой реализации такой продукции. Теперь предприятия не имеют права продавать медицинский спирт оптовыми партиями.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:11