В России ужесточен контроль за оборотом медицинского спирта





Главной задачей данных изменений является противодействие незаконному обороту медицинского спирта в России. В скором времени его производство будет допускаться единственным способом – путем разведение этилового спирта. Сейчас же законодательство РФ разрешает отдельное изготовление данного соединения с помощью специальных компонентов на профильном оборудовании. В результате этого многие производители в обход закона занимаются поставкой такой продукции потребителям.Также государство намерено увеличить эффективность контроля за производством и оборотом медицинского спирта с помощью автоматических средств измерения, счетчиков, установленных на емкости, использующиеся при покупке и производстве данного соединения. Кроме того, все полученные таким способом сведения должны передаваться в новые программно-аппаратные системы, специально предназначенные для учета медицинского спирта.Следующее важное нововведение данного закона касается оптовой реализации такой продукции. Теперь предприятия не имеют права продавать медицинский спирт оптовыми партиями.