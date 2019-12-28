Врач-невролог Андрей Смирнов рассказал, как мужчинам пробудить в себе отцовский инстинкт





Гормон окситоцин, обеспечивающий любовь матери к ребенку, вырабатывается в организму женщины сразу после родов. При этом отцу может быть сложно привязаться к собственному чаду, особенно если он проводит с ним мало времени, не знает, как вести себя, а также не получает поддержки супруги. Некоторым удается исправить это со временем, когда ребенок достаточно подрос, однако есть методы, позволяющие ускорить процесс. Например, необходимо чаще держать младенца в руках и рассматривать его, чтобы отличать от других детей и воспринимать “своим”. На расстоянии это можно делать при помощи фото и видео. Необходимо также поддерживать тактильный контакт.Важно допускать отца к уходу за ребенком и помогать в первое время. Эксперт советует родителю самостоятельно купать малыша перед сном, а также делать ему расслабляющий массаж. Молодым парам с появлением ребенка нужно заново наладить общение. Супругам следует делиться переживаниями и эмоциями, а также не бояться говорить об усталости.