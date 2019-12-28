Гоген Солнцев высказался об интимной жизни жены Екатерины Терешкович с новым ухажером

«Ему 87 лет, ну как я могу к этому относиться? Катя даже если с ним подружится, то это до первой, так сказать, постельной сцены. Потом она разочаруется, и все его попытки будут напрасными. «Виагру» я им покупать не буду», - сказал Гоген Солнцев.





Гоген Солнцев в студии "Прямого эфира" признался, что в их семье с Екатериной Терешкович не все гладко. Женщина пожаловалась, что за полгода ей пришлось побывать в четырех заведениях, где ее, как оказалось, лечили от алкоголизма, сама она истощена и устала. Шоумен подтвердил, ему действительно приходилось переводить избранницу в разные больницы и центры из-за плохого поведения.Прямо во время эфира в студии появился мужчина по имени Владимир Ильич, почти ровесник Екатерины Терешкович. 87-летний ухажер рассказал, что влюблен в избранницу Солнцева, она для него нежная, красивая и очень хрупкая женщина, а экс-участник проекта "Дом-2" якобы не заслуживает такую жену. Эпатажный шоумен тут же прокомментировал ситуацию.Шоумен добавил, у него есть тысячи фанаток, и в случае ухода Екатерины Терешкович он не останется в одиночестве. Если бы все поклонницы собрались в одном месте, жена попросту не смогла бы от них отбиться, отметил бывший проектант.