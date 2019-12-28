АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Мальчики-подростки агрессивно относятся к девушкам из-за влияния…
EUR 69.03 USD 62.03
Курс валют на 28.12.2019

Гоген Солнцев высказался об интимной жизни жены Екатерины Терешкович с новым ухажером

Шоумен и один из самых ярких участников проекта "Дом-2" Гоген Солнцев пришел на последний выпуск программы "Прямой эфир", где попытался объяснить ситуацию с пропажей пожилой жены Екатерины Терешкович. Как оказалось, женщина прошла лечение и реабилитацию от алкоголизма, а теперь у нее и вовсе появился ухажер Владимир Ильич.
Гоген Солнцев высказался об интимной жизни жены Екатерины Терешкович с новым ухажером

Гоген Солнцев в студии "Прямого эфира" признался, что в их семье с Екатериной Терешкович не все гладко. Женщина пожаловалась, что за полгода ей пришлось побывать в четырех заведениях, где ее, как оказалось, лечили от алкоголизма, сама она истощена и устала. Шоумен подтвердил, ему действительно приходилось переводить избранницу в разные больницы и центры из-за плохого поведения.

Прямо во время эфира в студии появился мужчина по имени Владимир Ильич, почти ровесник Екатерины Терешкович. 87-летний ухажер рассказал, что влюблен в избранницу Солнцева, она для него нежная, красивая и очень хрупкая женщина, а экс-участник проекта "Дом-2" якобы не заслуживает такую жену. Эпатажный шоумен тут же прокомментировал ситуацию.
«Ему 87 лет, ну как я могу к этому относиться? Катя даже если с ним подружится, то это до первой, так сказать, постельной сцены. Потом она разочаруется, и все его попытки будут напрасными. «Виагру» я им покупать не буду», - сказал Гоген Солнцев.


Шоумен добавил, у него есть тысячи фанаток, и в случае ухода Екатерины Терешкович он не останется в одиночестве. Если бы все поклонницы собрались в одном месте, жена попросту не смогла бы от них отбиться, отметил бывший проектант.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 22:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В доме женщины из Великобритании появился призрак маленькой…
Диетолог назвал самые распространенные причины…
Сайт Pornhub озвучил наиболее частые поисковые запросы в уходящем…
Анну Курникову заподозрили в очередной…
В Великобритании коммунальные службы нашли на свалке коробку с 15 тысячами…
Наташа Королева не собирается венчаться с Сергеем…
Эксперт: Йогурт перед сном помогает снизить риск развития рака толстой…
Кейт Миддлтон и принца Уильяма уличили в нарушении традиции королевской…
Врач-невролог Андрей Смирнов рассказал, как мужчинам пробудить в себе отцовский…
Гоген Солнцев высказался об интимной жизни жены Екатерины Терешкович с новым…
Ученые установили, что полные мужчины занимаются сексом чаще…
Премьера ледового шоу Татьяны Навки с участием Надежды Песковой произвела фурор среди звезд…
"Газпром" получит в качестве погашения задолженности от Брянской области…
Пользователи сервиса "Юла" смогут рассчитать срок продажи товара по…
Специалисты создали ИИ, умеющий распознать язык лучше…
Названы наиболее распространенные зимой…
Александра Савельева рассказала о новогодних традициях своего…
Стало известно, какие вещи лучше спрятать от посторонних глаз в доме на Новый…
Эксперты рассказали, через сколько часов после новогоднего застолья можно садиться за…
Lamborghini Aventador SVJ победил в гонке с Nissan GT-R на 1200 л. с. и другими…
Победителем юбилейного сезона «Битвы экстрасенсов» стал 22-летний тату-мастер Дмитрий…
Роза Сябитова в эфире «Давай поженимся!» исполнила…
Андрей Макаревич приготовил новогодние блюда из «Иронии…
Учёные: Найден способ приготовления риса без содержащегося в нем…
Представлена электробритва Xiaomi Mijia MSX201 за…
Названы необычные туристические направления для россиян на новогодние…
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров посмеялся над ней и дочерьми из-за шести чемоданов в…
В интернете обнародовали отрывок из последней речи Галины…
Беременная жена Андрея Черкасова Кристина Ослина похвасталась татуажем…
Миллионерша Ольга Лейбан хотела забрать Евгения Ромашова из…
«Маленькая прелесть»: Дочь Нюши Симба очаровала поклонников своей…
Звезда проекта "Дом-2" Даша Пынзарь пожаловалась, что ее старший сын Тема нашел все новогодние…
«Уральские пельмени» обвинили экс-директора Сергея Нетиевского в получении денег за организацию несуществующего…
В России ужесточен контроль за оборотом медицинского…
В Ялте состоялся юбилейный Х парад Дедов…
Светлана Лобода и Сергей Лазарев помирились спустя полгода после громкого…
Ксения Собчак: «Моя молодость –…
"Участвовали и звезды, и рабочие": Ведущая Анна Шатилова объяснила популярность "Голубого…
Марьяна Ро опровергла слухи о своей…
Звезда "Дом-2" Илья Яббаров готов потратить 250 тысяч на встречу Нового…
Просмотреть все новости