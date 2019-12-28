Беременная жена Андрея Черкасова Кристина Ослина похвасталась татуажем губ
Кристина Ослина встретит предстоящий 2020-й год настоящей красавицей. Девушка не скрывает, что в период беременности хочется выглядеть особенно привлекательно. В Сети Кристина показала своим поклонникам новое фото после того, как сделала татуаж губ.
Кристина Ослина показала, как она стала выглядеть после того, как посетила косметолога. Девушка сделала себе перманентный татуаж губ. В интернета Ослина разместила фотографии, как она выглядела до процедуры, а также после. По словам Кристины Ослиной, перманентный макияж - отличный выход для тех, кто хочет меньше краситься. Но для того, чтобы процедура была успешной необходимо сначала найти хорошего мастера.
Поклонники отметили, у самой Кристины Ослиной макияж вполне удачный и подобран хорошо. Однако из-за того, что Кристина Ослина находится в "положении" у нее постоянно спрашивают, а можно ли подобные процедуры делать девушкам, которые беременны.
Кристина Ослина тут же ответила. Выяснилось, что процедуру она сделала давно, а фото - из личного архива. Стоит отметить, что держится подобный татуаж губ около трех лет.
Кристина Ослина показала, как она стала выглядеть после того, как посетила косметолога. Девушка сделала себе перманентный татуаж губ. В интернета Ослина разместила фотографии, как она выглядела до процедуры, а также после. По словам Кристины Ослиной, перманентный макияж - отличный выход для тех, кто хочет меньше краситься. Но для того, чтобы процедура была успешной необходимо сначала найти хорошего мастера.
Поклонники отметили, у самой Кристины Ослиной макияж вполне удачный и подобран хорошо. Однако из-за того, что Кристина Ослина находится в "положении" у нее постоянно спрашивают, а можно ли подобные процедуры делать девушкам, которые беременны.
Кристина Ослина тут же ответила. Выяснилось, что процедуру она сделала давно, а фото - из личного архива. Стоит отметить, что держится подобный татуаж губ около трех лет.