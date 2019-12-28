Беременная жена Андрея Черкасова Кристина Ослина похвасталась татуажем губ

Кристина Ослина показала, как она стала выглядеть после того, как посетила косметолога. Девушка сделала себе перманентный татуаж губ. В интернета Ослина разместила фотографии, как она выглядела до процедуры, а также после. По словам Кристины Ослиной, перманентный макияж - отличный выход для тех, кто хочет меньше краситься. Но для того, чтобы процедура была успешной необходимо сначала найти хорошего мастера.Поклонники отметили, у самой Кристины Ослиной макияж вполне удачный и подобран хорошо. Однако из-за того, что Кристина Ослина находится в "положении" у нее постоянно спрашивают, а можно ли подобные процедуры делать девушкам, которые беременны.Кристина Ослина тут же ответила. Выяснилось, что процедуру она сделала давно, а фото - из личного архива. Стоит отметить, что держится подобный татуаж губ около трех лет.