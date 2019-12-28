Пользователи сервиса "Юла" смогут рассчитать срок продажи товара по фотографии





В настоящее время самые крупные сервисы могут помочь владельцу товара назначить ему цену, но при этом используются масштабные схемы, иногда не позволяющие правильно указать стоимость. Ещё менее удобно самостоятельно изучать вторичный рынок, определяя наиболее подходящий ценник. Пользователям сервиса "Юла" теперь не нужно обременять себя этим, достаточно лишь сфотографировать устройство и вбить его технические характеристики, и нейросеть распознает гаджет, а также предложит для него актуальную стоимость, исходя из параметров, изучив максимальное число предложений. Каждый раз машинное обучение будет рассматривать всё больше вариантов, предлагая наиболее подходящий вариант.Отмечается, работа нового функционала также позволяет узнать срок продажи товара, сопоставив все имеющиеся параметры. Владельцы устройств, работающих на мобильной операционной системе Android, уже могут опробовать новинку, но пока она работает не на всех девайсах.