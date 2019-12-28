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Ксения Собчак: «Моя молодость – вульгарщина»

В новом шоу «Собчак без сахара» Ксения Собчак, проанализовав 2000-е и свои юные годы, отметила, что тогда все было не так стильно и строго, и назвала собственную молодость "вульгарщиной". Тем не менее, заявила звезда, в моде всегда остается ум и высокий интеллект.
Ксения Собчак: «Моя молодость – вульгарщина»

В новом шоу "Собчак без сахара" Ксения Собчак рассказала о своих переменах во внешности и взглядах. Звезда отметила, что в 2000-е годы, в пору ее молодости, в моде были вульгарные вещи, вечеринки в ночных клубах.
«Раньше столик в клубе стоил по 25 тысяч евро. Там за одним сидел Прохоров, за другим — Потанин. Туда приходили знакомиться, женихаться, а потом мода прошла. Ушла эпоха! Сейчас тусоваться уже не модно», - отметила светская львица.

Тем не менее, самой ей не нравился подобный стиль, ведь она предпочитает строгость и изысканность.
«Эта музыка, адский макияж — всю эту дешевку я ненавидела. Почему она уже столько времени в моде? Да, это моя молодость, но моя молодость — вульгарщина. Ведь в 50-е и 60-е все было так аккуратно, строго. Даже в 90-е в коллекциях Тома Форда был минимализм, а потом началось все вот это», - посетовала телеведущая.

С того времени Ксения Собчак изменила не только внешность, но и взгляды, наряды предпочитает она более строгие, а безумные прически заменили стильные укладки. Светская львица отмечает, ей много пишут о пластических операциях, которые она якобы перенесла, но сама знаменитость отвечает достаточно иронично, что не выглядела бы так в данном случае, и она не настолько сумасшедшая.

Ксения Собчак также рассказала о решении сделать свою свадьбу самой громкой в этом году. Знаменитость и ее мужа режиссера Константина Богомолова не раз критиковали за использование катафалка на торжестве, однако телеведущая отметила, за все годы своей карьеры она увидела столько треша, что ей хотелось все это показать на своей свадьбе, привлечь внимание общественности. Она сильно, по ее словам, переживала, что на торжестве не было конкурсов с карандашом, который нужно засунуть в бутылку, и танцев на газете. В целом же свадьба знаменитой пары - это попытка высмеять современные тренды.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:54

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