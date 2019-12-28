Премьера ледового шоу Татьяны Навки с участием Надежды Песковой произвела фурор среди звезд шоу-бизнеса





На премьеру ледового шоу Татьяны Навки пришли Ани Лорак с дочерью Софией. Артистка и ее наследница выбрали Family Look, когда вещи взрослых и детей сильно похожи или полностью одинаковые. В разговоре с журналистами звезда призналась, что Софии нравится одеваться так же, как она, а еще ее наследница предпочитает подвижные игры и спорт. В фотозоне позировала Лариса Долина, которая привела на премьеру свою внучку. Также были замечены Елена Борщева с дочерьми, Валентин и Марина Юдашкины, Екатерина Варнава, Алика Смехова с сыном, Алексей Воробьев и Анита Цой.В финале шоу Татьяна Навка и Петр Чернышев воспарили на тросах над сценой, что сильно впечатлило публику. Также за выступлением наблюдала семья Песковых. Особенно публику поразил выход на лед пятилетней дочери фигуристки и пресс-секретаря президента РФ Надежды, умело выполнявшей сложные элементы.В конце шоу из зала Петру Чернышеву передали их с Анастасией Заворотнюк дочь - годовалую Милу, что до слез растрогало зрителей.