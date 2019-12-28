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Премьера ледового шоу Татьяны Навки с участием Надежды Песковой произвела фурор среди звезд шоу-бизнеса

Премьера ледового шоу Татьяны Навки с участием Надежды Песковой “Спящая красавица. Легенда двух королевств” произвела фурор среди представителей шоу-бизнеса. На недавнее мероприятие почти все звезды привели своих детей.

На премьеру ледового шоу Татьяны Навки пришли Ани Лорак с дочерью Софией. Артистка и ее наследница выбрали Family Look, когда вещи взрослых и детей сильно похожи или полностью одинаковые. В разговоре с журналистами звезда призналась, что Софии нравится одеваться так же, как она, а еще ее наследница предпочитает подвижные игры и спорт. В фотозоне позировала Лариса Долина, которая привела на премьеру свою внучку. Также были замечены Елена Борщева с дочерьми, Валентин и Марина Юдашкины, Екатерина Варнава, Алика Смехова с сыном, Алексей Воробьев и Анита Цой.

В финале шоу Татьяна Навка и Петр Чернышев воспарили на тросах над сценой, что сильно впечатлило публику. Также за выступлением наблюдала семья Песковых. Особенно публику поразил выход на лед пятилетней дочери фигуристки и пресс-секретаря президента РФ Надежды, умело выполнявшей сложные элементы.

В конце шоу из зала Петру Чернышеву передали их с Анастасией Заворотнюк дочь - годовалую Милу, что до слез растрогало зрителей.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:40

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