Специалисты создали ИИ, умеющий распознать язык лучше человека





Научные сотрудники компании Baidu представили на суд общественности ИИ, отличающийся возможностью к распознаванию языка лучше, чем среднестатистический человек. Разработка учёных смогла победить во время чемпионата GLUE. В состязании использовали 9 текстов, с которыми нужно было выполнить разные задания, например, обозначить, на что может указывать то или иное местоимение. Среднестатистический показатель среди людей, которые проходили подобный тест, составлял 87 баллов из возможных 100. ИИ, который назвали ERNIE, смог выполнить указанные задания на 90 баллов. Ученые отмечают, что данный показатель считается рекордом для соревнования.Программа может определить не только английский, но и китайский язык, и то же на уровне выше среднего. ERNIE выполняет свою работу с помощью метода наложения маски. Подобным образом функционировал и предыдущий лидер соревнования — ИИ BERT от Google. И всё же в компании отмечают, что ERNIE разрабатывался не для участия в чемпионате. Механизм создали для улучшения результатов работы фирменного поисковика, а также для усовершенствования правильности ответов своего ассистента Сяо Ду.