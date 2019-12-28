Названы наиболее распространенные зимой травмы





В большинстве своем к переломам и вывихам приводит падение на льду, что происходит в 65-72% случаев. Ушибы мягких тканей, а также разного рода растяжения фиксируются в 22-25% инцидентов. Согласно оценкам медиков, зимой люди чаще всего ломают нижнюю треть лучевой кости, которая соединяет ладонь и локоть. Дело в том, что на эту часть распределяется основная нагрузка при падении вперед. Чтобы снизить риски в таком случае, необходимо согнуть руки в локтях. Чаще всего люди, спешащие на скользкой дороге и предпочитающие каблуки, получают перелом лодыжки, а также иные повреждения голеностопного сустава. Пожилые граждане имеют повышенный риск пострадать от перелома бедра.Среди ушибов и растяжений чаще всего фиксируется травма колена, при падении на которое можно пострадать от ушиба до вывиха, а также высока вероятность перелома коленной чашечки. Большую опасность зимой представляют сосульки, которые иногда могут травмировать голову, а также люди становятся жертвами обморожения, в тяжелых случаях грозящее ампутацией.