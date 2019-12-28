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Александра Савельева рассказала о новогодних традициях своего детства

Известная российская певица Александра Савельева рассказала о том, как отмечала Новый год в своем детстве. О тогдашних новогодних традициях знаменитость вспоминает до сих пор исключительно с улыбкой и отмечает, что всегда хорошо проводила время.
Александра Савельева рассказала о новогодних традициях своего детства

По словам Александры Савельевой, она никогда не встречала Новый год дома. Исключения случались только тогда, когда она болела и не могла посетить привычные гулянья. Обычно новогодние праздники будущая артистка отмечала в большой шумной компании, состоящей из друзей семьи. Тогда, вспоминает певица, каждый приносил на торжество свое фирменное блюдо, так и образовывался новогодний стол.

Мать Савельевой обычно отдавала предпочтение ароматной нарезке буженины, селедке под шубой и фирменному оливье. Последний салат она готовила по собственному рецепту и заменяла колбасу курицей. Это блюдо, признается артистка, до сих пор появляется на каждом праздничном столе в ее семье. Когда певица стала участницей «Фабрики звезд» все резко изменилось. Тогда 17-летняя исполнительница встречала Новый год исключительно на гастролях.

Савельева и ее коллеги заботились лишь об одном – к началу отсчета новогодних курантов у них под рукой должны быть 4 вещи: бокал шампанского, ручка, листок бумаги и зажигалка. За 12 секунд требовалось написать желание, сжечь его и выпить вместе с напитком. Будущий Новый год знаменитость планирует встретить в кругу семьи.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:01

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