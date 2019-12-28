Эксперты рассказали, через сколько часов после новогоднего застолья можно садиться за руль
Во время зимних праздников многие автолюбители сталкиваются с необходимостью садиться за руль, но не знают, как правильно рассчитать время, прошедшее после новогоднего застолья. Эксперты рассказали, через сколько часов после употребления спиртных напитков садиться за руль транспортного средства.
Влияние алкоголя на человека, управляющего автомобилем, давно изучено. Человек под действие спирта теряет способность адекватно реагировать на постоянно меняющуюся дорожную обстановку, а потому не способен принимать своевременных решений, что чревато серьёзными последствиями. Это происходит из-за сужения угла обзора в 1,5, а то и 2 раза, который в обычном состоянии составляет 180°. Также в число причин, которые не позволяют людям управлять машинами в состоянии алкогольного опьянения, входят нарушение координации движения, повышенная усталость и сонливость. Научные работники отмечают, выпив 100 грамм водки, водитель должен минимум пять часов воздерживаться от управления средством передвижения, а бутылка пива забирает у него около трёх часов. У женщин этанол выветривается ещё дольше, но и среди мужчин показатели могут разниться. Это зависит от массы тела, наличия болезней и общего психологического состояния.
Не секрет, что в ходе новогоднего застолья люди в течение ночи употребляют больше алкоголя, а также устают из-за отсутствия сна. В таком случае садиться за руль нельзя на протяжении следующих суток. Только после полного выветривания спирта из крови можно управлять автомобилем. Эксперты рекомендуют следить за количеством выпитого, и не подбивать на злоупотребление других водителей, и особенно не соглашаться на поездку с теми, кто пьян. Также следует помнить, закон считает езду в нетрезвом состоянии одним из самых серьёзных нарушений, а потому автолюбители, нарушающие это правило, караются наиболее строго.
Влияние алкоголя на человека, управляющего автомобилем, давно изучено. Человек под действие спирта теряет способность адекватно реагировать на постоянно меняющуюся дорожную обстановку, а потому не способен принимать своевременных решений, что чревато серьёзными последствиями. Это происходит из-за сужения угла обзора в 1,5, а то и 2 раза, который в обычном состоянии составляет 180°. Также в число причин, которые не позволяют людям управлять машинами в состоянии алкогольного опьянения, входят нарушение координации движения, повышенная усталость и сонливость. Научные работники отмечают, выпив 100 грамм водки, водитель должен минимум пять часов воздерживаться от управления средством передвижения, а бутылка пива забирает у него около трёх часов. У женщин этанол выветривается ещё дольше, но и среди мужчин показатели могут разниться. Это зависит от массы тела, наличия болезней и общего психологического состояния.
Не секрет, что в ходе новогоднего застолья люди в течение ночи употребляют больше алкоголя, а также устают из-за отсутствия сна. В таком случае садиться за руль нельзя на протяжении следующих суток. Только после полного выветривания спирта из крови можно управлять автомобилем. Эксперты рекомендуют следить за количеством выпитого, и не подбивать на злоупотребление других водителей, и особенно не соглашаться на поездку с теми, кто пьян. Также следует помнить, закон считает езду в нетрезвом состоянии одним из самых серьёзных нарушений, а потому автолюбители, нарушающие это правило, караются наиболее строго.