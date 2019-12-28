Представлена электробритва Xiaomi Mijia MSX201 за $19
На носу новогодние праздники и повод для подарков. Презент мужчине - это всегда очень сложная задача, которую решать при помощи наборов для бритья стало уже просто банальностью. Китайский бренд Xiaomi предлагает дамам остановить свой выбор на электробритве Mijia MSX201 за $19.
Речь идёт об электробритве Xiaomi, которая доступна как на китайском, так и на других рынках. К основным преимуществам прибора относятся его портативность и двойная плавающая головка. Компактность бритвы обеспечена её толщиной - всего в 30 мм, что делает её очень удобной для переноски. Для полного заряда устройству необходимо два часа, но для одноразового использования достаточно всего 5-10 минут подзарядки.
Специфическая конструкция плавающих головок, образующих V-образную форму, позволяет качественно сбривать щетину даже из уголков рта, двойное лезвие - адаптироваться под любые контуры лица. Бритва оснащена защитой от кратковременного воздействия воды, что дает возможность её использование в процессе принятия душа.
Речь идёт об электробритве Xiaomi, которая доступна как на китайском, так и на других рынках. К основным преимуществам прибора относятся его портативность и двойная плавающая головка. Компактность бритвы обеспечена её толщиной - всего в 30 мм, что делает её очень удобной для переноски. Для полного заряда устройству необходимо два часа, но для одноразового использования достаточно всего 5-10 минут подзарядки.
Специфическая конструкция плавающих головок, образующих V-образную форму, позволяет качественно сбривать щетину даже из уголков рта, двойное лезвие - адаптироваться под любые контуры лица. Бритва оснащена защитой от кратковременного воздействия воды, что дает возможность её использование в процессе принятия душа.
Технологии
Добавил: Криницкая Тина Сегодня, 20:09