Виталий Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по реконструированному мосту в Киеве
Мэр украинской столицы Виталий Кличков выбрал необычный способ открытия движения по реконструированному мосту в Киеве. Руководитель города в костюме Деда Мороза первым проехал по этому участку дороги на квадроцикле.
Данное видео было выложено на странице Виталия Кличко в Facebook. Мэр Киева отметил, что выполнил свое обещание и реконструировал мост, являющийся частью Шулявского путепровода, за 2 года. Руководитель города признался, что ему было приятно уложиться в сроки и начать движение по этому участку буквально за несколько дней до Нового года.
Именно в честь этого праздника Виталий Кличко облачился в костюм Деда Мороза, сел на квадроцикл и первым проехался по реконструированному мосту. После этого мэр Киева пообщался с жителями украинской столицы и рассказал о том, какие у него планы относительно развития города на следующий, 2020 год.
Напомним, часть Шулявского путепровода была закрыта в феврале 2017 года. Тогда один из мостов стал непригоден для движения из-за обрушения его отдельных конструкций. В момент происшествия на нем находились десятки автомобилей, однако полного обвала дорожного полотна не произошло, поэтому никто не пострадал. Уже тогда мэр Киева пообещал восстановить мост в срок до 2-х лет.
Данное видео было выложено на странице Виталия Кличко в Facebook. Мэр Киева отметил, что выполнил свое обещание и реконструировал мост, являющийся частью Шулявского путепровода, за 2 года. Руководитель города признался, что ему было приятно уложиться в сроки и начать движение по этому участку буквально за несколько дней до Нового года.
Именно в честь этого праздника Виталий Кличко облачился в костюм Деда Мороза, сел на квадроцикл и первым проехался по реконструированному мосту. После этого мэр Киева пообщался с жителями украинской столицы и рассказал о том, какие у него планы относительно развития города на следующий, 2020 год.
Напомним, часть Шулявского путепровода была закрыта в феврале 2017 года. Тогда один из мостов стал непригоден для движения из-за обрушения его отдельных конструкций. В момент происшествия на нем находились десятки автомобилей, однако полного обвала дорожного полотна не произошло, поэтому никто не пострадал. Уже тогда мэр Киева пообещал восстановить мост в срок до 2-х лет.